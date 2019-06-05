В метро Петербурга снова продают месячный проездной

Стоимость билета составляет 1800 рублей. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин
Стоимость билета составляет 1800 рублей. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Экономия денег по сравнению с тратами на жетоны составляет 43%.

В метро снова продают месячный проездной за 1800 рублей, сообщили в метрополитене Санкт-Петербурга. Его не было 7 лет: подобный билет сняли с продажи в 2012 году.

Проездной позволяет 70 раз проехать на метро за месяц. Выгода по сравнению с жетонами составляет примерно 43%: жетон стоит 45 рублей, а поездка с помощью проездного оценивается примерно в 25 рублей и 71 копейку. Плюс — сэкономленное время: не нужно стоять в утренней очереди в кассу.

Метро Санкт-Петербурга занимает четвертое место в Европе по пассажиропотоку (в 2015 году метрополитен зарегистрировал почти 742 млн посещений) после Москвы, Лондона и Парижа, и второе в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила в Санкт-Петербурге закупят 800 вагонов за 7 лет, по словам врио губернатора Александра Беглова.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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