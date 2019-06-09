В Минздраве рассказали как есть, чтобы не толстеть

В рацион стоит добавить овощей, но не отказываться от хлеба с отрубями и каш. Фото: pixabay.com

В рацион стоит добавить овощей, но не отказываться от хлеба с отрубями и каш. Фото: pixabay.com

Оксана Драпкина уверена, что дети должны сами решать, сколько съесть.

Терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала “Российской газете”, как можно избежать ожирения. Главным пунктом программы стал ожидаемый совет не есть слишком много при отсутствии физической активности.

Врач призвала родителей позволить детям самим решать, сколько именно им нужно съесть. Драпкина уверена, что на гастрономические решения семей РФ серьезно влияет реклама — к выбору еды и ее приему стоит относиться с умом.

Драпкина советует добавить в рацион больше овощей, но не отказываться от каш и хлеба. Не стоит торопиться при еде.

По данным Минздрава, в 2017 году число страдающих от ожирения россиян достигло 2 млн. В Петербурге лишний вес нашли у каждого 15-го подростка в возрасте от 15 до 17 лет.

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