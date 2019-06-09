Актер Стивен Сигал сходил в дацан Санкт-Петербурга

Сигал встретился к калмыками и бурятами и посетил концерт в честь Дней культуры Монголии. Фото: https://www.instagram.com/dazanspb
Сигал встретился к калмыками и бурятами и посетил концерт в честь Дней культуры Монголии. Фото: https://www.instagram.com/dazanspb

Настоятель храма и сам является мастером “боевых искусств” — вольной борьбы.

Актер, мастер боевых искусств и с 2016 года гражданин РФ Стивен Сигал сходил в дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге, о чем буддийский храм сообщил в своем Instagram 9 июня в воскресенье.

Стивен Сигал на протяжение нескольких лет исповедует буддизм, он начал его изучение в 1998 году. Интересно, что настоятель храма с 1997 года Бадмаев Буда Бальжиевич является мастером спорта по вольной борьбе, а Стивен Сигал практикует карате и снялся во многих фильмах о борьбе.

Сигал приехал в храм с женой Батсухийн Эрдэнэтуяа. Его жена — уроженка Монголии. При дацане Санкт-Петербурга существует бурятская община, а два народа считаются близкими. Актер посетил концерт в честь Дней Монголии и встретился с калмыками и бурятами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петропавловской крепости откроют выставку работ монгольского художника.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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