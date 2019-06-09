Картины монгольского сюрреалиста бесплатно покажут в Петропавловской крепости

Выставка “Страна синего неба” продлится в Петербурге лишь неделю — с 10 по 18 июня.

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в понедельник 10 июня откроют выставку художника Ойлана Жанатхана под названием “Страна синего неба” — про Монголию. Художник лично представит гостям работы, которые он создал за последние 5 лет.

Жанатхан раньше выставлялся в галереях Испании, США, Турции, Франции. Его стиль определяют как сюрреализм и постмодернизм в слиянии с традиционным искусством Монголии. Синий цвет в Монголии имеет священное значение, что углубляет символическое значение работ художника.

Выставка продлится всего неделю — с 10 июня по 18 июня, следует из данных, опубликованных на сайте музея. На экспозицию можно попасть бесплатно.

Из Петербурга выставку отправится в путешествие по России: в Москву, Казань и другие места.

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