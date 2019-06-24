Матвиенко согласна и дальше представлять Петербург в Совфеде

Матвиенко управляла Петербургом с 2003 по 2011 год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Матвиенко управляла Петербургом с 2003 по 2011 год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Беглов должен представить из трех лиц, если хочет участвовать в выборах губернатора.

Александр Беглов встретился с Валентиной Матвиенко и предложил ей представлять Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает РИА Новости. Спикер СФ сейчас этим и занимается — она представляет исполнительную госвласть в Петербурге с 2011 года, когда ее на этот пост назначил Георгий Полтавченко. Бывший губернатор Санкт-Петербурга ответила Беглову согласием.

Беглов рассказал, что собирает команду лидеров: речь идет о трех доверенных лицах, которых должен выбрать кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга. Одного из них он направит в Совет Федерации, если победит. Сами выборы назначены на 8 сентября и участвовать в них хотят пока что 26 человек.

Валентина Матвиенко управляла Санкт-Петербургом с 2003 по 2011 год. В сентября 2011 года стала первой женщиной-председателем Совета Федерации .

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что писатель Алексей Шагал стал кандидатом в губернаторы Петербурга №26.