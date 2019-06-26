Ресторан “Омманэ” проигнорировал требования прокуратуры

Теперь в отношении руководства заведения на Гороховой возбудили уголовное дело.

Руководство ресторана “Омманэ” на Гороховой проигнорировало требования прокуратуры прекратить нарушения санитарного законодательства и восстановить оригинальную планировку дома-памятника, сообщили Gazeta.SPB в прокуратуре Санкт-Петербурга 26 июня.

Прокуратура уже приезжала в ресторан и обнаружила что продукты грузят с двора, где находятся парадные и квартиры, что запрещено законом. Кроме этого, в помещении ресторана стоит мангал, который можно использовать только на открытых пространствах. Наконец, руководство незаконно перепланировало помещение, не согласовав проект с КГИОП Петербурга.

Сейчас сотрудники ведомства снова приехали в ресторан и, увидев, что их требования не исполнили, возбудили уже уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о первоначальных претензиях прокуратуры Петербурга.