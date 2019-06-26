Дрозденко хочет контролировать вес и габариты машин

Губернатор Ленобласти хочет, чтобы штрафы помогли бы пополнить казну региона.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал во время заседания Государственного совета в Кремле, на котором в том числе присутствовал Владимир Путин. Глава региона хочет, чтобы субъектам России позволили штрафовать автомобилистов за превышение норм по весу и габаритам машин. Дело в том, что большегрузы влияют на качество дорог – деньги, полученные с их владельцев, позволили бы сохранить их в надлежащем состоянии, передает ТАСС.

«Сколько ни строй и ни ремонтируй дороги, если по ним будут бесконтрольно ездить автомобили, нарушающие весогабаритные параметры, нам не удастся добиться значительных результатов в этом направлении»,

— считает Дрозденко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто.