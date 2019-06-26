Дрозденко хочет контролировать вес и габариты машин

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти хочет, чтобы штрафы помогли бы пополнить казну региона.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал во время заседания Государственного совета в Кремле, на котором в том числе присутствовал Владимир Путин. Глава региона хочет, чтобы субъектам России позволили штрафовать автомобилистов за превышение норм по весу и габаритам машин. Дело в том, что большегрузы влияют на качество дорог – деньги, полученные с их владельцев, позволили бы сохранить их в надлежащем состоянии, передает ТАСС.

«Сколько ни строй и ни ремонтируй дороги, если по ним будут бесконтрольно ездить автомобили, нарушающие весогабаритные параметры, нам не удастся добиться значительных результатов в этом направлении»,

— считает Дрозденко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто.

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