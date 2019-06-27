Принят Закон Санкт-Петербурга, внесенный прокуратурой города

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В третьем чтении рассмотрен проект закона Санкт-Петербурга на заседании Законодательного Собрания города Санкт-Петербурга, которое состоялось 26 июня 2019 года.

Корректировка закона основана на изменениях федерального законодательства, которые вступили в силу 12 мая 2019 года. Ими предусмотрено, что оценке регулирующего воздействия, проводимой органами госвласти субъектов РФ, не подлежат проекты нормативных правовых актов субъектов РФ, которые разработаны в целях ликвидации ЧС природного и техногенного характера на время действия ЧС.

Закон Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» в целом принят и отправлен на оглашение Губернатору Петербурга.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мировой суд дал штраф компании за нарушение антикоррупционного закона.

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