Путин назвал Трампа талантливым человеком

Президент России рассказал о своем отношении к лидеру Америки.

О том, что думает Владимир Путин о Дональде Трампе, стало известно 27 июня. Президент России поделился мнением в рамках интервью для британского издания Financial Times. Путин считает Трампа талантливым человеком, при этом глава России не всегда согласен с его решениями или методами работы. Глава страны также отметил, что не видит в лидере Америки карьериста.

«У него особое личное мировоззрение и видение политических интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем»,

— заявил Путин, отмечая, что это все не делает Трампа менее талантливым.

Напоминаем, что уже сегодня, 28 июня, состоится встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 в японской Осаке. О чем именно они будут говорить – пока не уточняется. Глава США заявил, что это никого не касается и все станет известно после разговора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин и Трамп будут разговаривать в Осаке полтора часа.