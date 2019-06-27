Путин перечислил восхищающих его политических деятелей

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

В первую очередь президент России назвал имя основателя Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно 27 июня. Своим мнением Владимир Путин поделился в разговоре с изданием Financial Times. Больше всего президента России вдохновляет Петр I. Царь, отметил Путин, сделал такое дело, которое живо до сих пор.

Среди ныне живущих политиков глава России выделил президента Франции Жак Ширака. Бывший глава страны всегда казался Путину человеком умным, которого он даже назвал профессором. Президент отметил, что именно Жак Ширак произвел на него наиболее сильное впечатление.

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать»,

— считает Путин.

Напоминаем, что Жан Ширак занимал свой пост с 1995 по 2007 год. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин назвал Трампа талантливым человеком.

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