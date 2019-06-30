Шойгу планирует создать киностудию в парке «Патриот»

Министерство обороны России намерено создать собственную киностудию на территории парка «Патриот». Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на студии будут снимать отечественные фильмы на патриотические и военные темы. Спектр тем для фильмов будет широким, а в самих кинолентах не будет «агитации или призывов».

«Необходимо снимать кино про настоящее время, про тех, кто «противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм», — подчеркнул глава ведомства.

Один из фильмов, по словам Шойгу, будет посвящен возвращению Крыма в состав России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в церемонии закладки двух кораблей. Мероприятие прошло на заводе «Северная верфь» в Петербурге.