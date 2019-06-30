Путин жестко поговорил с Мэй о деле Скрипалей

Президент и британский премьер-министр обсудили все с глазу на глаз.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Представитель Кремля объяснил, что диалог между главой России и Терезой Мэй было довольно жестким – Путин постарался доходчиво объяснить свою позицию. Он также отметил, что Лондон лишь обвиняет во всем Москву, но никаких доказательств не приводит. Путин напомнил, что в России до сих пор не в курсе, где находится семья Скрипалей и вообще не уверены, была ли она отравлена.

Напоминаем, что Скрипалей нашли в Солсбери еще 4 марта 2018 года. В Великобритании решили, что к отравлению причастна Россия. Этот инцидент стал причиной для ухудшения отношений двух стран.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент Франции рассказал, что обсуждал с Путиным на саммите G20.