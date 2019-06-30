Путин и Лукашенко встретились в Минске в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Во встрече, которая проходила в резиденции Лукашенко, также принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По завершении встречи главы государств планируют посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.

Отмечается, что Путин прибыл в Минск после саммита G20 в Осаке, через Иркутск, где президент РФ провел совещание по ликвидации последствий паводка в регионе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин прокомментировал встречу с Трампом. Президент России Владимир Путин назвал встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом деловой и прагматичной.