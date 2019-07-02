Лукашенко не хочет доверять суверенитет Белоруссии ни России, ни НАТО

Фото: http://www.president.gov.by/
Фото: http://www.president.gov.by/

Он призывает граждан страны ответственно относиться к долгу защищать свою родину.

Об этом стало известно 2 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал споры вокруг законопроекта, касающегося призывы в армию. Он считает, что страна могла бы обратиться в случае чего за защитой в НАТО или к России, но Лукашенко не хочет такого развития событий.

«Можем попросить и договориться… Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу»,

— сказал белорусский лидер, отметив, что остается только одно – быть способными защищаться самостоятельно.

Лукашенко отметил, что не понимает, почему народ, радующийся суверенитету Белоруссии, теперь не хочет за него бороться и дальше. Он заверил, что отслужить в армии должны все, независимо от профессии и планов на будущее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились в Минске в неформальной обстановке.

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