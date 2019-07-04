В Петербурге на смену ресторанам пришли фуд-холлы

Во II квартале текущего года на основных улицах Санкт-Петербурга открылось 34 ресторана. Если сравнивать с предыдущими периодами, то можно сказать, что темпы открытий существенно снизились. За аналогичный период прошлого года в городе было открыто 50 точек общепита, а в I квартале 2019 года всего 41.

Это можно объяснить проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году — открытия новых заведений в основном был связан с ним, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании JLL. Но, эксперты думают, что рестораторы уходят из стрит-ретейла из-за переключения на другой формат — фуд-холлы.

Консультант отдела стрит-ритейла компании JLL Александра Камаева рассказала, что многие недавние открытия пришлись на фуд-холлы в современных общественных пространствах, например в «Голицын Лофт», «Василеостровский рынок» или «Севкабель Порт». Она отмечает, что новый формат предоставляет заведениям целевой трафик, а также возможность организации летней террасы. Также подобные проекты позволяют провести тест концепции с наименьшими затратами. Такие проекты готовятся запустить в ТРЦ «Галерея» и «Сити-Молл».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ресторан “Омманэ” проигнорировал требования прокуратуры.