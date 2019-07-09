«Сапсан» сбил корову по пути из Петербурга

Высокоскоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, сбил корову на участке между Петербургом и городом Окуловкой, расположенном в Новгородской области.

Сегодня об этом случае рассказали очевидцы, ехавшие в поезде №771 в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, поезд простоял около 15 минут.

Судя по фотографиям пассажиров, в результате столкновения была повреждена носовая часть локомотива. Пострадавших, кроме животного, нет.

«Судя по фотографии стекла из тамбура второго вагона, то на ужин у пастуха будут котлеты», — прокомментировал происшествие автор поста.

На текущий момент представители Октябрьской железной дороги не прокомментировали данное происшествие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в здание на Васильевском острове врезался автомобиль. Сегодня ночью, 9 июля, на Васильевском острове произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в здание.