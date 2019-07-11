Натуральные соки могут влиять на развитие рака

Даже 100 мл сладкого напитка могут повысить риск на 18%. Фото: pixabay.com
Даже 100 мл сладкого напитка могут повысить риск на 18%. Фото: pixabay.com

Сахар, содержащийся в соках и других напитках, плохо влияет на молочную железу.

Французские ученые вывели связь между онкологическими заболеваниями и употреблением сладких напитков. Ученые из Сорбонны уверены, что даже потребление фруктовых соков стоит ограничивать.

Для исследования, результаты которого опубликовал Medical Xpress, взяли свыше 101 тысячи французов, средний возраст которых составил 42 года. Им в течение 9 лет давали рекомендации по потреблению сладких напитков и предлагали заполнять анкеты. Выяснилось, что даже 100 мл сладкого напитка в день повышают риски возникновения раковых заболеваний на 18%. Особенно в этом случае уязвимой становится молочная железа.

При этом ученые поняли, что статистика не зависит от деления сладких напитков на натуральные соки и другие напитки. Очевидно, что на первый план в исследовании выходит влияние сахара на организм человека. В целом ученые считают, что потребление даже натуральных соков стоит ограничивать.

Средний возраст пациентов, у которых нашли раковые заболевания, составил 59 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что половину плитки шоколада можно есть каждый день.

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