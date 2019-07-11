Врачи: половину плитки шоколада можно есть каждый день

Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Фото: Pixabay

Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Фото: Pixabay

Ученые-медики пришли к выводу, что безопасная доза темного шоколада для человека в день равняется 50 граммам.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов отметил, что половина плитки темного шоколада с содержанием какао не менее 50% не навредит среднестатистическому человеку, сообщает РИА Новости.

При этом, шоколад лучше есть в первой половине дня, так как это весьма калорийный продукт, в нем содержится сахар и алкалоиды — вещества, которые ухудшают процесс засыпания.

Кандидат медицинских наук Елена Ливанцова подчеркнула, что существенной разницы между темным и молочным шоколадом с точки зрения калорийности нет.

Сегодня, 11 июля, празднуется Всемирный день шоколада.

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