К “Лахта центру” добавят туристический причал

Причал закончат в 2020 году и он сможет принимать до 3 тысяч человек в день. Фото: Baltphoto, Николай Овсянников

Причал закончат в 2020 году и он сможет принимать до 3 тысяч человек в день. Фото: Baltphoto, Николай Овсянников

Турагентства Запада высказали интерес к самому высокому зданию в Европы.

На территории Яхт-клуба в Лахте хотят построить пассажирский причал. Это позволит связать “Лахта-центр” с центром Петербурга.

Строительство запланировали на 2020 год, сообщает газета “Коммерсантъ” 18 июля. Командор яхт-клуба объяснил, что турагентсва Европы серьезно заинтересованы в “Лахта центре” — все-таки это самое высокое здание в Европе. Предполагается, что сначала в порту Геркулес появится причальная стенка, затем маршруты проработают, подпишут все необходимые договора с перевозчиками и к новому сезону в 2020-ом причал будет завершен и сможет принимать до 3 тысяч человек в день.

Стоит отметить, что сам “Лахта центр” еще не достроен — открытие комплекса и доступ на смотровую площадку наверху запланирован на конец 2019 года. Высота комплекса составляет 462 м, а количество этажей — 87.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на шпиле “Лахта центра” поставили метеостанцию.