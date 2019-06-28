На шпиле «Лахта Центра» установили метеостанцию

Датчик расположен на высотке в 462 метра. Фото: Пресс-служба "Лахта Центр"

Датчик расположен на высотке в 462 метра. Фото: Пресс-служба "Лахта Центр"

На самой вершине «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге альпинисты установили верхний элемент системы мониторинга, которая будет отслеживать состояние конструкций комплекса.

По всему небоскребу установлено более 3 тысяч датчиков, однако самый верхний элемент смарт-системы разместили на шпиле комплекса на высоте в 462 метра, сообщили Gazeta.SPb в «Лахта Центре».

Указанный датчик представляет собой антенну с GNSS-приемником. Кроме того, на шпиле установлена система погодного мониторинга — автоматическая метеостанция. Она отслеживает изменение температуры, скорость ветра и влажность.

«Лахта-центр» расположен на берегу Финского залива. Площадь комплекса составляет порядка 400 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что электросамокат назван любимым средством передвижения у петербургских модников.