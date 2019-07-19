СМИ узнали стоимость кроссовок Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Глава государства предпочитает обувь от американского бренда New Balance, но недавно решил надеть кроссовки от Loro Piana

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. В обновке Владимир Путин ездил в Вааламский монастырь вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроссовки Week End Walk итальянского бренда Loro Piana в Москве могут стоить почти 62 тысячи рублей, сообщает РБК. В них можно спокойно гулять в дождь, потому что специальная технология защищает поверхность обуви от воды. Глава государства также надел джинсы, рубашку и пиджак. Журналисты отметили, что обычно президент носит кроссовки от New Balance.

Фото: Скрин

Владимир Путин всегда одевается стильно и со вкусом. Валентин Юдашкин, комментируя образы президента, отметил, что ему идет темно-синий цвет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин приехал к пострадавшим от паводка в Тулун и пообещал ребенку машинку. Мальчик мечтал об этой встрече.

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