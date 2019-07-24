Китай не хочет гнаться за ядерным господством

Новая “Белая Книга”подтверждает, что КНР сохранит ядерный потенциал на минимуме.
Канцелярия по делам печати Госсовета КНР выпустила “Белую книгу”, посвященную стратегии обороны Китая. Поднебесная отказывается от гонки вооружений и сохранит ядерный потенциал на том уровне, которого достаточно лишь для обороны.
Китай отметил, что не собирается запугивать и угрожать ядерными ракетами другим государствам, и не намерен применять его первым при военном конфликте.
Первые ядерные испытания в Китае прошли в 1964 году. При этом Китай имеет самую крупную по численности армию в мире — свыше 2 млн человек на действительной службе.
По соседству с Китаем расположилась Япония, которой вообще не имеет армии. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Синдзо Абэ хочет вывести на голосование вопрос о создании регулярных вооруженных сил.