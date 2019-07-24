Китай не хочет гнаться за ядерным господством

Китай не хочет гнаться за ядерным господством
Китай обладает крупнейшей по численности армией. Фото: Google.Maps

Новая “Белая Книга”подтверждает, что КНР сохранит ядерный потенциал на минимуме.

Канцелярия по делам печати Госсовета КНР выпустила “Белую книгу”, посвященную стратегии обороны Китая. Поднебесная отказывается от гонки вооружений и сохранит ядерный потенциал на том уровне, которого достаточно лишь для обороны.

Китай отметил, что не собирается запугивать и угрожать ядерными ракетами другим государствам, и не намерен применять его первым при военном конфликте.

Первые ядерные испытания в Китае прошли в 1964 году. При этом Китай имеет самую крупную по численности армию в мире — свыше 2 млн человек на действительной службе.

По соседству с Китаем расположилась Япония, которой вообще не имеет армии. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Синдзо Абэ хочет вывести на голосование вопрос о создании регулярных вооруженных сил.

армия белая книга Китай кнр ядерное оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские суды рассмотрят более 120 исков, касающихся действий ИКМО
В Путилово построен инновационный комплекс очистки стоков
В Петербурге женщина чуть не купила у мошенников «автомобиль-двойник»
В Петербурге протестируют сервис по оформлению ДТП за 15 минут
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Бизон в США атаковал девочку и подкинул ее воздух
В Тоскане при крушении вертолета погибли россияне
Китай не хочет гнаться за ядерным господством