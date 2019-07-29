В Петербурге женщина избила супруга молотком

Правоохранители задержали женщину, которая несколько раз ударила своего мужа по голове молотком в Петербурге.

Как стало известно Gazeta.SPb, 28 июля в городскую больницу госпитализировали мужчину 1981 года рождения в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия в дом 20 по проспекту Испытателей и задержали там подозреваемую 1979 года рождения. Ее обвиняют в нанесении супругу дву ударов молотком по голове в ходе ссоры.

Полицейские изъяли из квартиры орудие преступления, табуретку, следы рук и биоматериалы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности по статье о побоях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина избил свою супругу до полусмерти в Кронштадте. Правоохранительные органы задержали гражданина, который избил свою жену кулаками. Женщину госпитализировали.