Гранаты и гильзы нашли в посылке в Пулково

Взрывотехники ОМОН подтвердили, что предметы не представляют опасности для аэропорта.

Сотрудники грузового терминала Пулково нашли в одной из посылок предметы, похожие на гранаты и разнокалиберные патроны. В аэропорт Санкт-Петербурга приехали взрывотехники ОМОН.

Посылку должны были доставить из Петербурга в другой город России. Ее проверили на специальном “рентгене” — содержимое вызвало у сотрудников аэропорта понятное беспокойство. Полицейским пришлось обеспечивать безопасность и охрану на месте происшествия до прибытия ОМОН, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 1 августа.

Взрывотехники вскрыли посылку и нашли внутри учебные гранаты РГД-5 и 12 пустых гильз. Все это не представляло опасности. Предметы отдали транспортной полиции, аэропорт Пулково не прерывал свою работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пулково поймали мигранта с подложным документом.