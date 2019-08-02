На Охте решили развивать гребной спорт

На Охте решили развивать гребной спорт
Активисты регулярно собирают мусор на байдарках с рек и каналов Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что реку смогут очистить после перекладки коллектора.

На реке Охте решили провести первую гонку на байдарках на призы Губернатора Санкт-Петербурга. Врио губернатора Александр Беглов провел объезд Красногвардейского района Петербурга и поручил подготовить все необходимое к соревнованиям.

С предложением развить спорт на грязной реке выступили сами спортсмены. Они регулярно чистят реки и каналы от мусора с байдарок и сегодня занимались как раз Охтой в рамках акции “ЧистОхта”, сообщили в Смольном 2 августа.

Беглов заявил, что сейчас идут работы по перекладке коллектора, а затем власти Петербурга смогут очистить Охту и впадающую в нее реку Оккервиль.

Гидрохимический институт Росгидромета назвал Охту в 2011 году одним из самых грязных объектов Балтийского гидрографического района.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербургский программист снова взял Кубок мира по пауэрлифтингу.

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