Разведенные Рита Дакота и Влад Соколовский сходили в океанариум

Разведенные Рита Дакота и Влад Соколовский сходили в океанариум
Фото: https://www.instagram.com/ritadakota/

Бывшие супруги пытаются поддерживать отношения ради маленькой дочки Мии.

О своих отношения с экс-мужем рассказала Рита Дакота в эфире шоу «Все к лучшему», с Юлией Барановской. Певица заявила, что больше не держит зла на бывшего супруга и старается общаться с ним. Так, недавно они всей семьей ходили в океанариум. Дакота подчеркнула, что сейчас она чувствует себя счастливой. Она отпустила все обиды и негатив, смогла не потерять веру в любовь и мужчин, а также напомнила всем, что все рано или поздно проходит. Девушка сейчас не только воспитывает дочку Мию, но также занимается саморазвитием и карьерой. Ей, к слову, приписывают роман с бойцом, но Дакота никак не комментирует слухи.

Напоминаем, что звездная пара разошлась из-за измен Влада Соколовского. О предательства экс-супруга Рита Дакота узнала год назад и за это время смогла прийти в себя и наладить жизнь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Андрей и Алиса Аршавины окончательно развелись.

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