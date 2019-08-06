Артемий Лебедев покидает Россию из-за ситуации в стране

Российский дизайнер Артемий Лебедев покинул Российскую Федерацию вместе с семьей. Сейчас он пребывает в Европе.

Об этом Артемий Лебедев рассказал сам в видеоролике под названием «Важное сообщение», опубликованном на его YouTube-канале.

Дизайнер признался, что сильно обеспокоен сложившейся в стране ситуацией. Он сообщил, что сейчас находится буквально в шаге от Атлантического океана. Лебедев подчеркнул, что решение покинуть Россию далось ему с трудом. Он добавил, что вряд ли сможет вернуться в страну.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 году. Организация создает различные дизайнерские проекты интерьеров, логотипов, сайтов, стендов и прочих объектов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Мединский провел Квентину Тарантино экскурсию по Кремлю. Режиссер прибыл в Россию на показ своего фильма.