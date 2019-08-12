Мужчина, подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети, не признает вину

Он отказался давать показания, сообщила адвокат.

Об этом стало известно в понедельник, 12 августа. Новостью с телекомпанией NRK поделился адвокат задержанного Унни Фриес. 21-летнего мужчину обвиняют в том, что он устроил стрельбу в пригороде Осло. В результате погиб один человек. Мужчину задержали на месте преступления, но он отказывается давать показания и признавать свою вину. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что погибла сводная сестра подозреваемого. Они рассматривают инцидент как попытку теракта, но каковы цели обвиняемого – пока не удается выяснить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на фуд-фестивале в Калифорнии прогремела стрельба. По предварительным данным, на мероприятии стрелял молодой человек, которому на вид около 20 лет. Также некоторые очевидцы уверяют, что виновато во всем два мужчины, а не один. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела и пытаются найти причастных к стрельбе.