Эксперт объяснил, насколько опасен астероид, приближающийся к Земле

Эксперт объяснил, насколько опасен астероид, приближающийся к Земле
Фото: pixabay.com

Размер астероида сравнивают с пирамидой Хеопса.

В NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН в эфире Радио Sputnik рассказал, может ли он быть опасен для человечества.

Оказывается, ученые давно разделили астероиды по категориям и тот, который был замечен, не относится к опасным. Это значит, что он не столкнется с нашей планетой. Но если вдруг такое случится, инцидент станет для Земли катастрофой.

Объект, о котором идет речь, приблизится к планете в конце августа и пролетит мимо на расстоянии около миллиона километров. Его точные параметры неизвестны, так как он находится слишком далеко, но ученые уверяют, что размерами он превосходит пирамиду Хеопса.

Напоминаем, что эксперты считают, будто Землю ждет столкновение с астероидом ближе к концу столетия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли.

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