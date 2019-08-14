Дочь миллиардера и «самый красивый преступник» Джереми Микс расстались

Пара распалась еще несколько месяцев назад.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Новостью о расставании дочери миллиардера Хлом Грин и так называемого «самого красивого преступника» Джереми Микса поделились друзья девушки, US Weekly со ссылкой на источник.

Они заявили, что они не вместе уже на протяжении двух месяцев – сейчас богачка уже отдыхает на курорте с новым бойфрендом, а с Миксом поддерживает хорошие отношения.

Напоминаем, что у наследницы империи Topshop родился сын от «самого красивого преступника», но это, увы, не спасло их отношения. До этого Грин неоднократно повторяла, что счастлива быть с Миксом и что он – лучший мужчина в ее жизни.

К слову, «самый красивый преступник» угодил за решетку в последний раз пять лет назад. Его осудили за незаконное хранение оружия, вооруженное ограбление и хранение наркотиков. Вместо 10 лет он отсидел только 27 месяцев и вышел на свободу настоящей звездой.

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