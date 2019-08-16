Самолет из Антальи наконец вылетел в Петербург

Он приземлится в Пулково через три часа.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщается на онлайн-табло аэропорта. Боинг должен был покинуть Анталью еще в 11 часов утра, но увы – что-то пошло не так и пассажиров попросили ждать. Несколько сотен петербуржцев находились в стерильной зоне турецкого аэропорта около 12 часов. Наконец они летят домой – по предварительным данным, лайнер приземлится в 2 часа ночи 17 августа.

Напоминаем, что при длительных задержках пассажиры в праве требовать питание, напитки, а также отдых в отеле.

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