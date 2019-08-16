Самолет из Антальи наконец вылетел в Петербург

Самолет из Антальи наконец вылетел в Петербург
Самолет прилетит в Петербург в 2 часа ночи 17 августа. Фото: Pixabay

Он приземлится в Пулково через три часа.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщается на онлайн-табло аэропорта. Боинг должен был покинуть Анталью еще в 11 часов утра, но увы – что-то пошло не так и пассажиров попросили ждать. Несколько сотен петербуржцев находились в стерильной зоне турецкого аэропорта около 12 часов. Наконец они летят домой – по предварительным данным, лайнер приземлится в 2 часа ночи 17 августа.

Напоминаем, что при длительных задержках пассажиры в праве требовать питание, напитки, а также отдых в отеле.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет Тель-Авив — Санкт-Петербург экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира. Авиадебоширом оказался 32-летний житель Кировска Мурманской области. Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…».

анталья задержка самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Генпрокуратуру просят наказать Бузову за шутку о блокадниках
Самолет из Антальи наконец вылетел в Петербург
В крови отравившихся маслом россиян нашли яд
Эксперты проверили озеро Донцо и нашли восемь нарушений
После аварии в Колпино госпитализировали двух человек
Путин и Макрон обсудят международные проблемы
В Приозерске пьяный водитель школьного автобуса заплатит крупный штраф
Три человека пострадали в ДТП со «скорой» в Пушкине