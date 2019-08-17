Беглов проведет объезд Пушкинского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов отправится сегодня, 17 августа, в Пушкинском район. Беглов совершит объезд района по четырем точкам
Врио губернатора планирует посетить: строку детсада в Ленсоветовском, строительство здания скорой помощи в Пушкине, спортивный клуб «Высота» в Пулковском и пространство в Шушарах возле дома No11.
Кроме того врио встретится с местными гражданам и представителями общественности административного района Северной столицы.
Ранее в GazetaSPb сообщали о возможном расширении музея Достоевского. Такое желание высказал временно исполняющий обязанности губернатора.