Беглов проведет объезд Пушкинского района

Беглов проведет объезд Пушкинского района
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов отправится сегодня, 17 августа, в Пушкинском район. Беглов совершит объезд района по четырем точкам

Врио губернатора планирует посетить: строку детсада в Ленсоветовском, строительство здания скорой помощи в Пушкине, спортивный клуб «Высота» в Пулковском и пространство в Шушарах возле дома No11.

Кроме того врио встретится с местными гражданам и представителями общественности административного района Северной столицы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможном расширении музея Достоевского. Такое желание высказал временно исполняющий обязанности губернатора.

беглов визит Пушкинский район
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