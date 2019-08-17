За стрельбу из пневмата в небо мужчине назначили подписку о невыезде

Было совершено три выстрела. Фото: pixabay.com

Было совершено три выстрела. Фото: pixabay.com

По Колпинскому шоссе из иномарки было совершено несколько выстрелов в небо. Автомобиль сопровождал праздничный кортедж.

У дома No40 из автомобиля Range Rover было совершено три выстрела.

Об инциденте сообщили в полицию 11 августа настоящего года. В ходе расследования сотрудники полиции установили личность стрелявшего, после чего доставили в отделение полиции. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у гражданина был изъят травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Из-за хулиганства подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании похитителей айфонов. Двое граждан из Средней Азии врывались в салоны сотовой связи, били витрину и похищали телефоны. Мужчины брали исключительно технику «Apple».