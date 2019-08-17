В Петербурге любители Apple идут под суд за серию ограблений

В Московском районе Северной столицы нашли злоумышленников, которые совершили серию ограблений в салонах сотовой связи.

В грабеже обвиняются двое мужчин возрастом 19 и 21 года, родом из Средней Азии. Безработные злоумышленники в период с 30 марта по 5 апреля настоящего года совершили два хищения на Московском проспекте и на улице Типанова. Никого не стесняясь, прилюдно они разбивали витрины с телефонами и грабили магазины.

Злоумышленники воровали исключительно айфоны.

Как сообщает УМВД России, в итоге двух ограблений задержанные похитили 11 телефонов, общий ущерб составил около 400 тыс. рублей.

Полиция задержала мужчин в соседнем районе. Материалы направлены в суд для детальнейшего изучения. Граждане заключены под стражу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о поимке петербуржца за грабёж двухлетней давности.