Стала известна расшифровка переговоров пилотов севшего самолета в кукурузном поле

Стала известна расшифровка переговоров пилотов севшего самолета в кукурузном поле
Предполагается, что возгорание двигателя произошло из-за попавших в него птиц. Фото: pixabay.com

Стала известна расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который совершил посадку в кукурузном поле после вылета из Москвы.

Согласно данным Baza, спустя две минуты после взлета был подан сигнал аварийной ситуации. Пилоты сообщили, что один из двигателей отказал и запросили разрешение на разворот. Но спустя минуту решение было изменено.Мощность второго двигателя стала заметно падать, из-за чего и скорость начала понижаться. Самолет пришлось экстренно сажать.

На поступивший вопрос о высоте и числе пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку.

Около 6:19 все пассажиры уже были эвакуированы. Спустя еще 5 минут с поля сообщили, что все живы.

Самолет направлялся в Симферополь, вылет состоялся 15 августа. На борту было 226 пассажиров и 7 человек экипажа. Предполагается, что возгорание двигателя произошло из-за попавших в него птиц.

Ранее в GazetaSPb сообщали о награждении пилотов.

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Стала известна расшифровка переговоров пилотов севшего самолета в кукурузном поле
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