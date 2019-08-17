Пробка на ЗСД в Белоострове исчезла, но формируется новая

Дорожные работы у развязки КАД Петербурга и ЗСД собирают машины.

Три машины столкнулись на Западном Скоростном диаметре Санкт-Петербурга днем в субботу 17 августа. Перед местом аварии начала расти крупная пробка, но сейчас ситуация приходит в норму.

Авария произошла у развилки Белоостров — трасса “Скандинавия”. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пробка тянулась от платежного пункта. Судя по фотографиям в соцсети, в ДТП пострадали лишь машины.

Дорожная ситуация пришла в норму через 1,5-2 часа — судя по данным сервиса Яндек.Карты, сейчас движение на этом участке идет свободно. При этом карты фиксируют проблемы на другом участке — недалеко от развязки КАД и ЗСД идут дорожные работы. В целом, в Петербурге свободно на дорогах — 2 балла сложности из 10.

Ранее GazetaSPb сообщила, что женщина начала рожать на КАД, но на помощь пришли инспекторы ГИБДД.