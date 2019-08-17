Пробка на ЗСД в Белоострове исчезла, но формируется новая

Пробка на ЗСД в Белоострове исчезла, но формируется новая
Ситуация на участке пришла в норму. Фото: скриншот VK

Дорожные работы у развязки КАД Петербурга и ЗСД собирают машины.

Три машины столкнулись на Западном Скоростном диаметре Санкт-Петербурга днем в субботу 17 августа. Перед местом аварии начала расти крупная пробка, но сейчас ситуация приходит в норму.

Авария произошла у развилки Белоостров — трасса “Скандинавия”. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пробка тянулась от платежного пункта. Судя по фотографиям в соцсети, в ДТП пострадали лишь машины.

Дорожная ситуация пришла в норму через 1,5-2 часа — судя по данным сервиса Яндек.Карты, сейчас движение на этом участке идет свободно. При этом карты фиксируют проблемы на другом участке — недалеко от развязки КАД и ЗСД идут дорожные работы. В целом, в Петербурге свободно на дорогах — 2 балла сложности из 10.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Ранее GazetaSPb сообщила, что женщина начала рожать на КАД, но на помощь пришли инспекторы ГИБДД.

белоостров дтп зсд кад пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочку не взяли в немецкий хор мальчиков и ее мать подала в суд
Пробка на ЗСД в Белоострове исчезла, но формируется новая
Драка мигрантов на Салова началась из-за раздавленных овощей
Одиночные пикеты в поддержку Москвы устроили у Гостиного двора
Ранее судимые вытащили телефон из кармана у туриста на Лиговском
Стала известна расшифровка переговоров пилотов севшего самолета в кукурузном поле
Малыш-дюгонь умерла в Таиланде, в желудке нашли пластик
Новичок “Зенита” Сантос объяснил, как общается с остальными