Женщина начала рожать на КАД, но ей помогли инспекторы ГИБДД

Патрульные машины со спецсигналами сопроводили автомобиль до больницы.
Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга помогли довезти жительницу Санкт-Петербурга до роддома. У женщины начались роды прямо на КАД Северной столицы.
Мужчина обратился на пост ГИБДД на 53-ом км КАД Санкт-Петербурга, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 августа. Он объяснил, что жена начала рожать и попросил помощи, боясь, что не успеет добраться до больницы в час пик.
Инспекторы согласились помочь: автомобиль мужчины сопроводили патрульные машины со спецсигналами. Женщину доставили в роддом за 15 минут, после чего инспекторы вернулись на пост. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что семейная пара поблагодарила полицейских.
Ранее GazetaSPb сообщила, что четверняшек Санкт-Петербурга отправили домой из роддома.