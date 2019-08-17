Женщина начала рожать на КАД, но ей помогли инспекторы ГИБДД

До больницы удалось добраться за 15 минут в час пик. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

До больницы удалось добраться за 15 минут в час пик. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Патрульные машины со спецсигналами сопроводили автомобиль до больницы.

Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга помогли довезти жительницу Санкт-Петербурга до роддома. У женщины начались роды прямо на КАД Северной столицы.

Мужчина обратился на пост ГИБДД на 53-ом км КАД Санкт-Петербурга, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 августа. Он объяснил, что жена начала рожать и попросил помощи, боясь, что не успеет добраться до больницы в час пик.

Инспекторы согласились помочь: автомобиль мужчины сопроводили патрульные машины со спецсигналами. Женщину доставили в роддом за 15 минут, после чего инспекторы вернулись на пост. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что семейная пара поблагодарила полицейских.

Ранее GazetaSPb сообщила, что четверняшек Санкт-Петербурга отправили домой из роддома.