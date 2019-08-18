Штормовое предупреждение в Сочи обернулось потопом

Уровень воды в реках достиг критических отметок.
Жители Сочи выложили в соцсетях многочисленные видео с последствиями ливней. Накануне поступило штормовое предупреждение от МЧС, синоптики предугадали усиление ветра, грозы с ливнями и риск появления смерчей на море, по данным Известий.
На видеозаписях виден большой потом, порою фонтанирующие потоки воды, плавающие машины и даже небольшие водопады.
Как сообщили эксперты, уровень воды в реках достиг критических отметок.
Специализированные службы экстренной помощи перешли в режим усиленной работы. Власти города просят жителей быть предельно осторожными и по возможности не покидать домов.
Ранее GazetaSPB сообщила о причинах обмеления Финского залива.