РЖД планирует маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

Проект нового маршрута может быть составлен уже к Новому году.
Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов поделился ближайшими планами компании. По его словам вопрос активно обсуждается, а он сам уже связывался с дочерними предприятиями Российских Железных Дорог.
Согласно потенциальному маршруту, поезд будет отправляться из Москвы, проходить через Петрозаводск и Петербург, а конечной точкой станет Карелия.
Как сообщает ТАСС, топ-менеджер РЖД отметил, что в случае увеличения туристического потока будут приложены усилия, чтобы реализовать проект к новогодним праздникам.
Ранее GazetaSPB сообщила о крупном ДТП в Приморском районе.