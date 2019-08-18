РЖД планирует маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

Проект нового маршрута может быть составлен уже к Новому году.

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов поделился ближайшими планами компании. По его словам вопрос активно обсуждается, а он сам уже связывался с дочерними предприятиями Российских Железных Дорог.

Согласно потенциальному маршруту, поезд будет отправляться из Москвы, проходить через Петрозаводск и Петербург, а конечной точкой станет Карелия.

Как сообщает ТАСС, топ-менеджер РЖД отметил, что в случае увеличения туристического потока будут приложены усилия, чтобы реализовать проект к новогодним праздникам.

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