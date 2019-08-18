Бузову обвинили в незаслуженных миллионах и предложили ей встать на колени перед блокадниками

Скандал, разразившийся после неудачной шутки певицы, все не утихает – кто-то считает, что ее аккаунт стоит удалить, другие требуют, чтобы она извинялась.

Своим мнением о происходящем поделилась продюсер Диана Бичарова. передают «Дни.ру». Она раскритиковала Ольгу Бузову за ее сравнение с блокадницей и считает, что та должна встать на колена перед жителями блокадного Ленинграда за свою шутку.

Бичарова убеждена, что некоторые темы настолько святы, что шутить о них нельзя. Бузову поступила глупо и должна умолять о прощении. Она добавила, что певица не заслужила своих миллионов, а вот блокадники и все, кто защищал родину – да.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Очередной скандал вокруг Бузовой начался после того, как она в ролике, опубликованном в Instagram, облизала тарелку и сравнила себя с жительницей блокадного Ленинграда.