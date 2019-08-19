Водонаева собирается распродавать всю свою недвижимость

Женщина хочет исполнить заветную мечту и купить квартиру в элитном московском районе.

Алена Водонаева, экс-звезда «Дома-2», призналась, что хочет продавать все, лишь бы переехать в полюбившийся ей район. Она заявила, что за 15 лет проживания в столице ей больше всего нравились Воробьевы горы и Патрики, но главное место в ее сердце занимают Хамовники. Водонаева готова ради мечты на все – даже продать всю недвижимость и усердно копить. Пока что женщина не знает, где возьмет недостающей суммы, но она верит, что добьется своего.

«Процесс запущен. А пока хожу визуализирую милые сердцу улицы», – рассказала Водонаева.

Напоминаем, что недавно Алена Водонаева написала книгу, сейчас она активно ведет свой блог в Instagram. Женщина называет себя журналисткой и телеведущей, а также владелицей салона красоты и бренда.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram.