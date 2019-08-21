Жители России потратили $43 млрд на поездки по стране в 2018 году

За год количество внутренних туристов увеличилось на 10%. Фото: Pixabay

За год количество внутренних туристов увеличилось на 10%. Фото: Pixabay

Согласно данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), в прошлом году россияне потратили 43 миллиарда долларов в поездках по стране.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в стране с каждым годом растет количество отдыхающих. За год количество внутренних туристов увеличилось на 10%.

«Количество отдыхающих в стране с каждым годом растёт. Если даже, скажем, сравнивать цифры 2017 года и 2018 года, то количество внутренних туристов увеличилось практически на 10%. И цифра составила более 36 млн человек. А потратили они, кстати говоря, $43 млрд», — рассказала Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также добавила, что потенциал развития внутреннего туризма огромен.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жители Петербурга потратили 706 млрд рублей в магазинах за полгода.

В период с января по июнь 2019 году петербуржцы потратили в магазинах 706,1 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.