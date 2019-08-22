Сегодня Петербург отмечает день флага и юбилей ЗВО

В 22:00 небо над Петропавловской крепостью озарят около трех тысяч фейерверков. Фото: pixabay

В 22:00 небо над Петропавловской крепостью озарят около трех тысяч фейерверков. Фото: pixabay

Сегодня, 22 августа, в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные 155-й годовщине ЗВО, а также Дню государственного флага России.

Молодые петербуржцы и военнослужащие ЗВО будут заправлять праздником на территории Петропавловской крепости. Тут пройдет марш с российским флагом, организацией которого займется патриотический клуб «Дзержинец». Шествие начнется после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона крепости.

Так совпало, что именно в День флага, 22 августа, ЗВО отмечает свой праздник, в этом году ему исполняется 155 лет. По этой причине в Петропавловке откроют выставку вооружения, а также пройдет плац-концерт военнослужащих ЗВО. Военный оркестр штаба ЗВО исполнит армейские марши вов время прохода знаменной группы с государственным флагом РФ, знаменем Российской армии и боевым знаменем ЗВО.

Торжества завершатся праздничным салютом вечером. В 22:00 небо над Петропавловской крепостью озарят около трех тысяч фейерверков. Одновременно с этим орудия Д-44, расположенные на набережной у крепости, произведут 30 артиллерийских залпов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что над Петербургом прогремит салют 22 августа.