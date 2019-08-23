РЖД хочет запустить электричку между Петербургом и Иматрой

Уже в сентябре компания начнет тестировать железнодорожное сообщение между городами.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщает издание yle.fi.

По предварительным данным, первая электричка из Санкт-Петербурга прибудет в финский город уже 28 сентября. В Иматру отправится поезд нового типа – он будет ездить как на дизеле, так и на электричестве. Сейчас в РЖД думают над тем, как сделать сообщение регулярным. Тестовый поезд подскажет, какие проблемы и задачи необходимо решить. Отмечается, что в появлении маршрута заинтересованы не только петербуржцы, но также жители Южной Карелии и финны.

Напоминаем, что сейчас до Иматры из России едут только товарные поезда, которые перевозят древесину. Пассажирские же едут до Лаппеенранта.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кудрово запустили пробный пассажирский поезд до Санкт-Петербурга. Прежде по этой дороге ходили только грузовые поезда. Однако, в августе планируется запустить из Кудрово в Петербург электрички. Прибывать они будут на Ладожский вокзал.