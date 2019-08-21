В Кудрово запустили пробный пассажирский поезд до Петербурга

Пассажирский поезд в тестовом режиме проехал 21 августа по железной дороге из Кудрово в Петербург. Пустой состав заметили местные жители.

По железной дороге был пущен состав из трех вагонов, сообщает Piter.tv со ссылкой на мобильного корреспондента.

Прежде по этой дороге ходили только грузовые поезда. Однако, в августе планируется запустить из Кудрово в Петербург электрички. Прибывать они будут на Ладожский вокзал.

Власти Петербурга и Ленобласти продолжают рассматривать различные варианты транспортного сообщения между городом и Кудрово. Населенные пункты было предложено связать трамвайной линией и канатной дорогой. Канатную дорогу, как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, хотят организовать для связи Кудрово со станцией метро «Дыбенко». Решение о реализации проекта будет принято к концу сентября.