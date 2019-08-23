Сутормин объяснил смешную сумму своего трансфера в “Зенит”

Сутормин объяснил смешную сумму своего трансфера в “Зенит”
На портале Transfermakt стоимость “зенитовца” составляет 3,5 млн евро. Фото: "Зенит"

Деталями перехода полузащитника занимались представители трех клубов и его агент.

Алексей Сутормин прокомментировал стоимость своего перехода из “Оренбурга” в “Рубин” и оттуда в “Зенит”. Цифра в 50 тысяч рублей возникла в ходе переговоров агентов и сотрудников клубов.

Полузащитник объяснил РИА Новости 23 августа, что лично не занимался деталями своего перехода и о сумме в 50 тысяч договорились именно клубы. Сумма трансфера просочилась в СМИ — стоимость футболиста на футбольном рынке составляет куда больше, именно поэтому новость вызвала такой интерес. На портале Transfermakt цена “зенитовца” на 14 июня, когда он еще не перешел в клуб Санкт-Петербурга, составляла 3,5 млн евро.

Футболисту исполнилось 25 лет, Сутормин начал карьеру игрока в “Строгино”, а за “Зенит” дебютировал в матче против «Тамбова» 14 июля. Пока он еще не успел проявить себя на поле.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Рубин” получил за картонного Сутормина больше, чем за живого.

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