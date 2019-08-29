Комитет по транспорту подведет итоги работы первого полугодия

Сегодня, 29 августа, пройдет заседание коллегии по транспорту Санкт-Петербурга, где подведут итоги первой половины 2019 года.

На заседании будут присутствовать члены правительства города, также приглашены депутаты Законодательного собрания, сотрудники органов исполнительной власти и общественных организаций.

Мероприятие состоится в троллейбусном парке №1, который расположен на Ленинском проспекте.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 2019 год в Ленинградской области выдался урожайным для зерна. Нынешний показатель превышает прошлогодний на 26%. Зерно пойдет на корм сельскохозяйственным животным, запас кормов на зимний период почти готов.