В Невском районе избили пожилую петербурженку

По подозрению в нанесении телесных повреждений пенсионерке участковым задержан мужчина 1988 года рождения

По подозрению в нанесении телесных повреждений пенсионерке участковым задержан мужчина 1988 года рождения

Пенсионерку избили в собственной квартире в доме на Рыбацком проспекте. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

В среду, 28 августа, около десяти часов вечера из собственной квартиры в доме 39 по Рыбацкому проспекту в медицинское учреждение госпитализировали пожилую женщину 1939 года рождения в тяжелом состоянии. Об этом в GazetaSPb сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению в нанесении телесных повреждений пенсионерке участковым задержан мужчина 1988 года рождения возле соседнего от места происшествия дома по Рыбацкому проспекту.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников.