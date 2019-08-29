В Невском районе избили пожилую петербурженку

Пенсионерку избили в собственной квартире в доме на Рыбацком проспекте. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.
В среду, 28 августа, около десяти часов вечера из собственной квартиры в доме 39 по Рыбацкому проспекту в медицинское учреждение госпитализировали пожилую женщину 1939 года рождения в тяжелом состоянии. Об этом в GazetaSPb сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По подозрению в нанесении телесных повреждений пенсионерке участковым задержан мужчина 1988 года рождения возле соседнего от места происшествия дома по Рыбацкому проспекту.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников.