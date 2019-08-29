Станция «Гражданский проспект» изменит режим работы на два месяца

По причине капитального ремонта эскалаторов на станции метро «Гражданский проспект», по утрам в течение двух месяцев будет ограничен вход в вестибюль.

На станции метро «Гражданский проспект» со 2 сентября начнется капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим будет до 1 ноября будет изменен режим работы наземного вестибюля станции. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена 29 августа.

Вход на станцию будет ограничен по рабочим дням с 07:40 до 09:00 в период со 2 сентября по 1 ноября. Пассажиров просят учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршруты поездок.

Ранее GazetaSPb сообщала, что новый автобус довезет жителей «Новой Охты» до метро «Гражданский проспект». Маршрут №193 свяжет жителей ЖК «Цветной город» и ЖК «Новая Охта» со станцией метро «Гражданский проспект», а также социальными и торгово-развлекательными объектами.