Ресторан Dizzy продолжил работу, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Ресторан Dizzy, расположенный на канале Грибоедова, вопреки всем запретам продолжил работу. Деятельность заведения, где отравились люди, ранее была приостановлена Распотребнадзором.

Несмотря на составленный неделю назад протокол, ресторан дальше кормил посетителей. Клиенты были замечены в заведение днем ранее, 28 августа.

Согласно информации ведомства, в отношении директора Dizzy составлен административный протокол. Материалы повторной проверки направили в Куйбышевский районный суд.

Теперь ресторану грозит закрытие.

Как ранее сообщали в GazetaSPb, гости ресторана массово отравились. Инцидент произошел 15 августа, в этот день в заведении отмечались две свадьбы. Скорее всего продукция была просрочена. Одна из виновниц торжества рассказала, что 13 человек мучились с одинаковыми симптомами.